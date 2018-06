Robert Lewandowski, l'attaquant dont personne ne parle (à tort)

Par Justine Faure | Ecrit pour TF1 |

Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann. Ce sont les stars du Mondial, les noms des grands attaquants dont tout le monde parle. Une liste dont ne fait pas partie le Polonais Robert Lewandowski. Certes, il ne joue pas pour l’Espagne, le Brésil, l’Argentine ou la France, équipes favorites pour le titre final. Mais c’est bien lui qui a terminé meilleur buteur européen des qualifications européennes, avec 16 réalisations. Devant Cristiano Rolando.



"J’espère évidemment marquer le plus de buts possibles sur la plus grande scène de la planète" a prévenu l’attaquant, devenu en 2017 le meilleur buteur de l’histoire de la Pologne avec 54 buts en 94 sélections, et qui dispute son premier Mondial avec la sélection nationale. Le meilleur moment pour celui qui, à 29 ans, aurait des envies d'ailleurs, ce qui n'aurait pas échappé à Chelsea ou au PSG.

Le numéro 9 du Bayern Munich est d’ailleurs encensé par ses coéquipiers, qui vont jusqu'à le placer devant le quatuor des ténors. "Lewandowski est le meilleur attaquant du monde. Il est vraiment incroyable. Non seulement il marque beaucoup de buts, mais en plus, il nous aide en défense" a, par exemple, déclaré Javi Martinez. Le sélectionneur polonais Adam Nawalka n'en pense pas moins et, gourmand, renchérit : "Robert progresse sans arrêt. Il s’améliore constamment et je ne pense pas qu’il existe quelqu’un capable de l’arrêter."

"Le meilleur avant-centre du monde à l'heure actuelle"

Même ses adversaires sont élogieux. "Il peut tenir le ballon et participer à la construction, dribbler et marquer dans toutes les positions. Il est rapide, il a un bon jeu de tête. Pour moi, c’est le meilleur avant-centre du monde à l’heure actuelle. Il est plus complet que moi" a concédé Pierre-Emerick Aubameyang, ancien joueur du Borussia Dortmund actuellement à Arsenal.



Alors que Lionel Messi, Antoine Griezmann et Neymar n’ont toujours pas marqué dans ce Mondial, Robert Lewandowski prendra-t-il de l’avance ? Sera-t-il finalement le seul à pouvoir concurrencer Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé contre l’Espagne ? Pour ne pas se faire oublier du grand public, et montrer qu’il est lui aussi un attaquant de classe mondiale.