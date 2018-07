Mauvais perdants, les Belges ? Hazard, Kompany et Courtois taclent les Bleus (et c’est pas joli)

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il y a ceux qui ont positivé malgré tout. Ceux qui comme Thomas Meunier, Michy Batshuayi ou Yannick Carrasco, se sont empressés de remercier les supporteurs des Diables rouges sur les réseaux sociaux. Et ont souligné le beau parcours de la sélection belge dans cette Coupe du monde en Russie, malgré une élimination en demi-finale face à la France.





Et il y a ceux qui qui n’ont pas pu cacher leur déception et s'en sont pris à leurs adversaires du jour. "On ne s’est pas senti inférieurs du tout à cette équipe du France. Ce n’était vraiment pas un match qu’on perd face à une équipe qui vient nous rendre le match difficile pour finir. On savait que ça allait se jouer à des détails", a commenté Vincent Kompany au micro de la<em> RTBF</em>. Le défenseur des Citizens s'est dit "extrêmement déçu parce qu’on sort contre une équipe aujourd’hui qui peut retourner à la maison avec toute la joie du monde et qui n’était pas nécessairement meilleure que la nôtre". "Mais le football est ainsi et il faut respecter la loi du vainqueur et les féliciter", a-t-il tout de même poursuivi. Tout en en rajoutant une couche par la suite : "on saura que l'équipe gagnante de ce tournoi ne sera pas une équipe qui était nécessairement plus forte que la nôtre".





Hazard : "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France"





C'est à peu près dans les mêmes termes que Thibaut Courtois a évoqué les Bleus. "La France n’a fait que défendre et jouer en contre-attaque. C’est leur droit, évidemment. J’ai fait quelques arrêts mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Ils ont joué à 11 derrière, a déclaré le portier cité par <em>L'Avenir</em>. On a perdu contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous. Chacun joue avec ses qualités. Mais c’est dommage pour le football que la Belgique ne gagne pas aujourd’hui". Le capitaine belge y a aussi été de sa sortie. Et attention, c’est cash. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", a déclaré Eden Hazard, cité par Nieuwsblad.





Mais le numéro 10 s'est radouci par la suite, que ce soit au micro de la RTBF ou à celui de TF1. "Je pense qu'on a été peut-être la plus belle équipe de la Coupe du monde. On tombe contre une équipe solide, l'équipe de France, qui ne pratique peut-être pas le plus beau jeu, mais qui est solide défensivement et qui marque quand ils ont une ou deux occasions", a-t-il déclaré, ne cachant pas sa déception. "On méritait mieux. On a contrôlé le match mais on ne s'est pas créé non plus beaucoup d'occasions parce que la France défend très bien. Lloris fait un superbe arrêt en première période, Thibaut en fait un ou deux aussi. Ca a été un match costaud, ça s'est joué sur les détails, comme souvent en demi-finale. Un corner qui fait la différence. En tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'aimerais bien (que la France gagne). Mais bon, ils nous ont éliminés, donc je suis quand même un peu déçu... Ce serait bien pour l'équipe de France." Là dessus, on est d'accord.