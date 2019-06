Mbock sur le possible Brésil-France : "C'est beaucoup de souvenirs"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée en conférence de presse sur la possibilité de jouer le Brésil en huitième de finale, mercredi, Griedge Mbock, la défenseure de l'équipe de France,

Comment on se prépare quand on ne connaît pas l'adversaire

"Pour l'instant, on est en phase de récupération. Voilà, il faut que le corps se régénère."

"Voilà, on va attendre le match d'aujourd'hui pour être fixées sur notre adversaire de dimanche."

Sur la portée symbolique d'un France-Brésil en Coupe du monde

"Forcément c'est beaucoup de souvenirs. On a déjà affronté cette nation. Voilà, on sait que c'est une nation avec un très gros potentiel, avec de très grandes joueuses."

"Voilà, c'est nation qui est performante durant cette compétition. On va se préparer pour les affronter comme tout autre équipe."

"Au cas où ce sera le Brésil, pour nous, ce serait une belle affiche. Je pense qu'on a tous en tête les France-Brésil au niveau masculin ou féminin."

Sur Marta

"Marta c'est une très grande joueuse, nommée plusieurs fois meilleure joueuse du monde (six fois, ndlr)."

"C'est une très grosse adversaire, on va se préparer au mieux."

Sur la marge de progression des Bleues

"On peut toujours progresser. On est dans une compétition où les matches sont durs, de plus en plus durs. Avec les matches à élimination directe, le niveau va encore s'élever."

"Nous aussi, on va pouvoir élever notre niveau de jeu à partir de dimanche. Il faudra le faire et être déterminées pour pouvoir passer ce tour".

Sur le match face au Nigeria

"Déjà, on a retenu la victoire. On a retenu qu'il nous fallait les trois points, c'est ce qu'on a réussi à obtenir."

"On voulait absolument finir en tête du groupe. Voilà le plus important,c'était le trois points et c'est ce qu'on a voulu retenir aussi."

Sur la fatigue ressentie au sein du groupe France

"Non, je n'ai pas ressenti de fatigue mentale. Ensuite, de la fatigue physique, c'est sûr qu'après trois matches on est un peu fatiguées, mais je pense que c'est normal."

"Voilà, on a va récupérer comme il faut. Ensuite, on va se préparer correctement pour le match de dimanche."

Alexandre Coiquil