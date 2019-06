Menée 0-2, l'Australie renverse le Brésil de Marta (3-2)

COUPE DU MONDE 2019 - L'Australie a eu les nerfs solides. Les "Matildas" ont renversé le Brésil, jeudi, à Montpellier et signé leur premier succès de la compétition.

Groupe C - Australie / Brésil : 3-2

La folie s'est emparée de Montpellier. Au terme d'une rencontre débridée, l'Australie a signé sa première victoire dans cette Coupe du monde 2019 après avoir renversé le Brésil (3-2), jeudi, en début de soirée, au stade de la Mosson. C'est le premier grand renversement de situation dans cette compétition.

Menée 0-2 à la 45e minute, et totalement dominée, l'Australie a puisé dans ses ressources pour remonter un handicap de deux buts et s'imposer d'une courte tête face à une équipe du Brésil aux deux visages. C'est le but marqué par Cailtin Foord, juste avant la pause (45e+1), qui a totalement changé le visage de ce duel pourtant totalement déséquilibré.

Le Brésil a sombré

En moins de dix minutes chrono, vers l'heure de jeu, le match a définitivement changé de camp. Chloe Logarzo (58e) et Mônica, auteure d'un but contre son camp (66e), ont marqué les deux derniers buts des "Matildas", venues cueillir une victoire improbable, mais tellement bienvenue. Surprises et renversées à la surprise générale par l'Italie lors de leur entrée en lice (1-2), les Australiennes ont montré qu'elles avaient du cœur, mais surtout évité une énorme déconvenue sur la pelouse de Montpellier.

Il faudra analyser en profondeur le "black out" vécu par le Brésil. Les joueuses de la Seleção, en contrôle total de la partie pendant 45 minutes, ont totalement arrêté de jouer après la pause et montré une image bien inquiétante. Fébriles défensivement, les joueuses de Vadao ont sombré collectivement entre la 55e et la 75e minute. Le but contre son camp marqué par Mônica, accordé après consultation du VAR, a été le parfait symbole de cette déroute. Et dire que Marta, de retour dans le onze de départ, avait idéalement lancé la partie.

Le classement du groupe C

Brésil : 3 points (+2) Italie : 3 points (+1) Australie : 3 points (0) Jamaïque : 0 point (-3)

Le calendrier du groupe C

Mardi 18 juin