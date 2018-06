Une vidéo fuite quant à l'avenir d'Antoine Griezmann

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Il a surpris son monde. Divisé entre l'idée de rejoindre la bande à Messi ou de rester la tête de gondole du projet sportif de l'l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a pris sa décision mais se refusait, jusqu'à ce jeudi à l'annoncer. Pourtant, ce jeudi, dans une vidéo intitulée "La décision", le numéro 7 des Bleus s'est notamment inspiré de la méthode avec laquelle la star de la NBA LeBron James avait annoncé son départ de Cleveland pour Miami à l’été 2010. Selon la Cadena Cope, qui a révélé mercredi soir cet extrait, le natif de Mâcon en aurait même tourné deux versions : l'une où il annonce rejoindre le Barça et une deuxième où il dit rester avec les Colchoneros où il est sous contrat jusqu'en 2022.

"Vous en avez marre des commentaires qui disent que je pars", Antoine Griezmann

"Vous en avez marre des commentaires qui disent que je pars, que je reste, qu'untel me donne plus, untel me donne moins. Mais la vérité...est ce que je vais parler aujourd'hui" y annonçait "Grizou". Problème : le contenu a depuis été effacé illico presto par le média espagnol, entretenant encore un peu plus le suspense qui plane sur l'avenir de l'international français qui, mardi, rappelait encore : "J’ai pris ma décision mais ce n'est pas le moment ni l'endroit pour le dire."