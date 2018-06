Quels Bleus sont encore concernés par le mercato ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Antoine Griezmann, après avoir soigneusement entretenu le suspense,et Lucas Hernandez sont Colchoneros pour un bon bout de temps. Avec le transfert acté de Thomas Lemar, ils sont désormais trois du côté de stade Wanda Metropolitano. Lundi à Istra, au QG des Bleus, les dirigeants madrilènes ont même fait le déplacement jusqu'en Russie pour faire signer le Monégasque... mais pas seulement. Le DG des Colchoneros en a profité pour prolonger les contrats de Lucas Hernandez et Antoine Griezmann, respectivement jusqu'en 2024 et 2023. Et peut-être aussi réaffirmé leur intérêt envers Djibril Sidibé, un autre Français dans le viseur des Madrilènes ?







Fekir restera-t-il à Lyon après la Coupe du monde ?

D’autres Bleus sont également en train de réfléchir à leur avenir. La semaine derrière, le Lyonnais Nabil Fekir était tout proche de Liverpool. Un accord semblait avoir été trouvé, mais au dernier moment l’OL a annoncé la rupture des négociations. Depuis, Jean-Michel Aulas a déclaré qu'il y avait "peu de chances de voir Fekir transféré avant ou pendant le Mondial". Le capitaine de l’OL devra donc attendre la fin de la Coupe du monde pour régler la question de son avenir.

Idem pour le troisième gardien des Bleus, Alphonse Areola, qui n’a pas l’intention de rester au PSG s’il n’a pas la garantie d’être titulaire. L’arrivée probable de Gianluigi Buffon pourrait donc l’inciter à quitter le club de la capitale, mais seulement après le Mondial.

De son côté, le milieu de terrain Steven Nzonzi est pressenti du côté d’Arsenal. Mais là encore, les négociations ne devraient pas démarrer avant la fin de la Coupe du monde. Enfin, l’OM sera attentif aux propositions concernant Florian Thauvin. Si le Marseillais venait à briller durant le Mondial, nul doute que les dirigeants phocéens ne s’opposeront pas à son départ en cas d’offre alléchante.