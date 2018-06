Mexique-Corée du Sud ( 2-1) : le match en un coup d'oeil

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |





Le résumé du match

Les Aztèques ont contrôlé le jeu durant la première période. Ils concrétisent cette domination par un penalty de Carlos Vela (27e), consécutif à une main sud-coréenne dans la surface de réparation. Assez passifs, imprécis sur le plan technique, Les Guerriers Taegeuk s'en remettent aux fulgurances de Hwang et Son. Au retour des vestiaires, la Tri, à l'expérience, laisse passer l'orage coréen et double la mise par l'intermédiaire de Javier Hernandez. Sonnés et coupables de nombreuses fautes,les Sud-Coréens finissent toutefois par réduire le score grâce à "Sonaldo", auteur d'un exploit personnel dans le temps additionnel. Pas de quoi entacher la satisfaction des Mexicains qui peuvent (presque) déjà se préparer pour le tour suivant de ce Mondial.





L'homme du match





Il entre dans l'histoire de son pays. Javier Hernandez a été élu ce samedi homme du match de ce Mexique-Corée du Sud (2-1). Après une belle feinte de frappe, "Chicharito" ("petit pois") a marqué le deuxième but des siens. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, l'attaquant de West Ham est aussi devenu le meilleur buteur de sa sélection dans cette compétition, à égalité avec le légendaire Luis Hernandez (4 buts).









La stat' du match

En seize participations, le Mexique n’avait plus gagné deux matches consécutifs en Coupe du Monde depuis 2002. Ils avaient battu successivement la Croatie et l’Equateur en phase de groupes. Le signe indien est désormais vaincu avec ses deux succès contre l'Allemagne et la Corée du Sud.









