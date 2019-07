Miedema vs Morgan : Duel cinq étoiles pour la finale

Les Pays-Bas et les États-Unis s’affrontent ce dimanche en finale de la Coupe du monde. Un duel qui mettra aux prises Alex Morgan et Vivianne Miedema, deux des meilleures joueuses du monde.

Les États-Unis et les Pays-Bas ont au moins un point commun avant de se défier dimanche pour un sacre historique : celui d’avoir dans leurs rangs une attaquante redoutable. Les deux formations ont ainsi été en grande partie portées par Alex Morgan et Vivianne Miedema. Les deux attaquantes donnent le tournis à toutes les défenses depuis le début de la compétition.

Alex Morgan, la référence

Meilleure attaque du Mondial avec 24 buts, les États-Unis affichent des temps de passage impressionnants. Et qui de mieux pour illustrer cette réussite folle devant le but, si ce n’est Alex Morgan ? Avec déjà 6 réalisations, l’ancienne attaquante de l’OL occupe la tête du classement des meilleures buteuses à égalité avec l’Anglaise Ellen White. Elle a déjà passé la barre des 100 buts (107 réalisations en 168 sélections), des chiffres qui font d’elle la quatrième plus jeune joueuse à avoir franchi cette barre symbolique. Si les États-Unis dominent le football mondial, Alex Morgan y est pour beaucoup. Un talent rare.

Vivianne Miedema, la jeune prodige

Contrairement à Alex Morgan, les Pays-Bas s’émerveillent devant une jeune joueuse. Du haut de ses 24 ans Vivianne Miedema est déjà l’une des meilleures joueuses de la planète. Meilleure buteuse du dernier championnat anglais (21 buts), l’attaquante d’Arsenal surfe sur cette bonne dynamique durant ce Mondial. La jeune attaquant s’est montrée décisive à trois reprises depuis le début de la compétition. C’était déjà elle qui avait symbolisé la victoire des Oranje en finale de l’Euro en 2017 face au Danemark, grâce à un doublé, à seulement 21 ans. Aujourd’hui encore elle représente la meilleure chance des Pays-Bas de remporter un premier sacre mondial. Le génie n’attend pas le nombre d’années.