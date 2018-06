Mladen Krstajic, le sélectionneur serbe visé par une enquête de la Fifa

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après l'enquête, la procédure disciplinaire a été ouverte par la Fifa à l'encontre du sélectionneur serbe Mladen Krstajic. Ce dernier avait déclaré que l'arbitre allemand de la rencontre, Felix Brych devait être "envoyé à La Haye" pour y être "jugé", en référence au tribunal pénal international jugeant les crimes de guerre de l'ex-Yougoslavie. La Fifa avait ouvert une enquête préliminaire sur ces déclarations dès samedi et est passée à l'étape suivante, ce dimanche. Tout est allé très vite.

Un dérapage qui ne passe pas, à la FIFA

En colère après une situation litigieuse en seconde période, où son buteur Aleksandar Mitrovic a été ceinturé puis plaqué au sol par deux défenseurs suisses dans la surface de réparation lors de Suisse-Serbie (2-1), Krstajic avait déclaré que son équipe avait été volée. Un dérapage de plus que n'a pas apprécié la Fifa, qui interdit tout message politique dans les stades de ses compétions.



Ce samedi déjà, elle avait ouvert une procédure disciplinaire contre les deux joueurs de la "Nati" et le lendemain, c'est un autre joueur suisse Stephan Lichtsteiner, qui était visé, pour une célébration de but. De plus, côté Serbie, une procédure disciplinaire a également été ouverte dimanche contre le président de la Fédération serbe Slavisa Kokeza, pour des propos polémiques d'après-match.