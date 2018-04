Mondial 2018: les Bleus n'auront pas de prime s'ils n'atteignent pas les quarts

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Plus qu'un mois et la liste des 23 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps sera dévoilée. Et dans moins de deux mois, on y sera enfin : la Coupe du monde 2018 aura débuté en Russie. La pression monte doucement, et à quelques semaines du grand rendez-vous, les joueurs savent déjà qu'ils suscitent de grands espoirs... et de grandes attentes, inévitablement.





Il faudra sortir de la poule et passer les 8es



C'est une information diffusée par RMC Sport ce vendredi 20 avril. La Fédération française de football (FFF) aurait déjà pris sa décision : les Bleus ne toucheront aucune prime s'ils se font éliminer du Mondial avant les quarts de finale.



Didier Deschamps et ses hommes savent donc à quoi s'en tenir : ils doivent au moins sortir du groupe C où ils affronteront l'Australie, le Pérou et le Danemark. Puis, ils devront passer l'obstacle qui les attend en 8es de finale : ce sera face à un membre du groupe D, à savoir l'Argentine, l'Islande, la Croatie ou le Nigeria.





400 000 euros par joueur en cas de sacre



En d'autres mots, la FFF attend de l'équipe de France qu'elle fasse au moins aussi bien qu'en 2014. Au Brésil, les Bleus sortirent en tête du groupe E devant la Suisse, l'Equateur et le Honduras. Puis, ils éliminèrent le Nigeria (2-0) en 8es. Et finalement, ils tombèrent en quarts face à l'Allemagne (0-1, but de Mats Hummels), future championne du monde.



Par contre, les Français toucheront une belle prime s'ils succèdent aux Allemands en s'imposant en finale le 15 juillet à Moscou. D'après RMC Sport, chaque joueur pourrait toucher jusqu'à 400 000 euros.