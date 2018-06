Face aux Bleus, le sélectionneur de l’Australie annonce "une équipe compacte"

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

"L’Australie est une équipe très disciplinée, mais qui a aussi un gros potentiel offensif, avec des profil très différents. Je m’attends à ce qu’ils nous attaquent, en jouant au sol." On ne sait pas si Didier Deschamps tentait là un énième coup de bluff, ou s’il y croyait vraiment. Mais son homologue Bert van Marwijk, sélectionneur néerlandais de l’Australie, qui lui a succédé ce vendredi en conférence de presse de veille de match à Kazan, ne s’est, lui, pas donné tant de peine.



"Evidemment, individuellement, les joueurs français évoluent dans les meilleurs clubs du monde et, sur le papier, leur équipe est meilleure que la nôtre. Alors il nous faudra une belle équipe plutôt que des individualités, une équipe compacte, ce sera la clé pour obtenir un résultat demain (samedi)", a en effet prévenu le technicien, dont le plan de jeu s'annonce limpide : attendre dans son camp, et asséner quelques contre-attaques.

On l’a encore entrevu un peu plus tard, quand Bert van Marwijk a ainsi précisé sa pensée : "J’ai confiance en mes joueurs. Mais on aura aussi besoin d’un peu de chance. La clé, c’est l’organisation. Pas durant cinq, dix ou vingt minutes. Tout le match ! Il faut être en forme physique et mentale. Si on joue dix fois contre la France, on peut perdre neuf fois, mais on peut gagner une fois, en étant bien organisés et en ayant du courage." Les Bleus devront donc tenter de marquer le plus vite possible, pour tuer dans l’œuf cet esprit guerrier.