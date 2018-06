Portugal-Espagne (1-0) : le penalty qui fait entrer Cristiano Ronaldo dans l'histoire

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

L'Espagne n'est plus la bête noire de Cristiano Ronaldo. Muet lors de ses quatre confrontations face à la Roja, le Portugais a mis fin à la malédiction qui le poursuivait. Ce vendredi 15 juin, pour son premier match dans cette Coupe du monde 2018, CR7 n'a pas tremblé au moment de tirer le penalty qu'il avait lui même obtenu après avoir été accroché par Nacho Fernandez, son partenaire du Real Madrid. Le quintuple Ballon d'Or a ajusté De Gea, parti du mauvais côté, avec une frappe précise du droit (1-0, 4e). Le capitaine de la Seleçao das Quinas, champion d'Europe en 2016, a inscrit son 82e but avec son équipe nationale en 151 sélections.

Avec ce premier but dans le Mondial 2018, Cristiano Ronaldo rejoint en tout cas le roi Pelé, Miroslav Klose et Uwe Seeler dans le club très fermé des joueurs ayant marqué lors de quatre éditions différentes. Il est aussi le premier joueur à trouver le chemin des filets lors de huit tournois majeurs consécutifs (Coupe du monde et Euro compris).



