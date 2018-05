NEYMAR : Retour en forme à vitesse grand V

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Neymar est bel et bien de retour. La star brésilienne surprend même par la rapidité avec laquelle il récupéré ses moyens. Le préparateur physique de la Seleçao Fabio Mahseredjian a déclaré au quotidien brésilien O Globo, que le joueur avait passé avec succès tous les tests de début de préparation du mondial. Mieux : Neymar ne ressentirait plus aucune douleur balle au pied. Il est donc totalement opérationnel pour s’entraîner avec ses coéquipiers.





Aucune douleur au pied





Le médecin Rodrigo Lasmar qui l’a opéré du pied est allé dans le même sens dans ses confidences à la presse brésilienne. «Il est dans une phase de retour progressif et retrouve peu à peu ses gestes habituels. La prochaine étape, c'est l'entraînement collectif et les matches. Tout est mis en oeuvre pour qu'il se sente à l'aise. Dans un premier temps, il faut doser les efforts et voir comment il répond».





Retour à la compétition sans précipitation





Par précaution, il est probable que la star du PSG ne participe pas au match amical prévu le 3 juin prochain entre le Brésil et la Croatie. Revenu de sa convalescence brésilienne au camp des loges en fin de saison, Neymar avait juste pris légèrement part aux entraînements collectifs du club parisien.





Le numéro 10 parisien s’était blessé le 25 février dernier au Parc des Princes lors de la 27e journée de ligue 1 face à l’OM. Il n’est plus réapparu depuis sous le maillot parisien. Le Brésil démarrera sa coupe du monde le 17 juin face à la Russie.