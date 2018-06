VIDÉO - Le premier but magnifique de Messi dans ce Mondial et la réaction envoûtante de Maradona

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Muet depuis le début du Mondial, Lionel Messi a ouvert son compteur personnel face au Nigeria ce mardi en inscrivant un but magnifique après un contrôle qui l'était tout autant.

Il s'est réveillé. Totalement transparent lors de la déroute de l'Argentine face à la Croatie (3-0) comme lors du match nul face à l'Islande, lors duquel il avait manqué un penalty, Lionel Messi a décidé de se ressaisir face au Nigeria. Ce mardi à Saint-Pétersbourg, le capitaine et leader technique de l'Albiceleste a libéré les siens - et Diego Maradona - grâce à un superbe but à la 14e minute, son premier de la compétition.

À la réception d'une superbe transversale d'Ever Banega, la Pulga contrôle de la cuisse, avant de s'emmener la balle du pied gauche et de crucifier le gardien du Nigeria d'une frappe croisée dans le petit filet opposé.

À noter qu'avant ce mardi soir, le dernier but du prodige argentin en Coupe du monde remontait au 25 juin 2014. Messi avait alors inscrit un doublé face... au Nigeria !