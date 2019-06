COUPE DU MONDE 2019 - Revivez en images le but d'Ellen White lors de Norvège-Angleterre. L'attaquante est devenue la meilleure buteuse anglaise en Coupe du monde.

Norvège-Angleterre : White marque l'histoire de son pays

Ellen White ne s'arrête plus de marquer. L'attaquante de la sélection d'Angleterre a marqué son 5e but de la compétition lors de la première période de Norvège-Angleterre. La n°18 a rejoint Alex Morgan et Sam Kerr en tête du classement des buteurs.

Ce but a aussi permis à White de devenir la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection d'Angleterre en Coupe du monde (6 buts).