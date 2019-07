COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée en conférence de presse après la qualification des Etats-Unis en finale, Jill Ellis, la sélectionneure de Team USA, a expliqué qu'elle visait la victoire.

Sur la façon de jouer des Etats-Unis et l'objectif final

"Sur chaque match, nous tentons de marquer dès le début. Mais la réalité de chaque match est différente : la meilleure manière de gagner, c'est gagner et peu importe comment."

"Nous étions prêtes à jouer plus longtemps, même jusqu'aux tirs au but. C'est la mentalité et la force de mes joueuses de mettre tout ce qu'il faut pour l'emporter. Elle ont une belle capacité à jouer collectivement."

"Nous sommes ici pour gagner la Coupe du monde et pas pour parler de Trump. Il y a toujours des éléments externes qui peuvent venir gêner la concentration."

Sur la finale

"Je ne sais pas qui nous allons affronter en finale maintenant. Les Pays-Bas qui ont une très grande équipe et la Suède qui a bien évolué."

"Ce sera un match épique entre ces deux nations. Nous verrons. Nous avons affronté récemment la Suède mais cela fait longtemps que nous n'avons pas joué contre les Pays-Bas."