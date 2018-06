Des nouvelles de Maradona : "T'as l'impression que je suis mort ?"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On l'a vu passer par tous les états. Joyeux, défait, surexcité, insultant, soulagé... Le match opposant l'Argentine au Nigéria, avec la qualification de l'Albiceleste à la clé, aurait pu avoir raison de la santé de Maradona, mais rassurez-vous, tout va bien, malgré l'inquiétude qu'il a suscité en fin de rencontre.

Sur certaines images, diffusées sur Twitter et filmées depuis la tribune, on voyait un Maradona titubant, soutenu par un homme et emmené dans la salle de restauration VIP où il s'asseyait pour reprendre ses esprits. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux montrait même deux membres du personnel médical lui apportant des soins, l'un d'eux lui prenant le pouls. Le tout, après avoir vécu le match de façon ... passionnée. Un match au cours duquel il a dansé avec une supportrice adverse, avant de s'assoupir sur son fauteuil puis de célébrer le but de la victoire en adressant deux doigts d'honneur aux objectifs.









Je suis très bien, je fais des examens régulièrement



Suscitant forcément un peu d'inquiétude, cet état a surtout fait froid dans le dos à la famille de la légende du foot. Alors, Maradona a tenu à remettre les choses en place, durant son émission "De la mano del Diez", sur Telesur. "C'était un tourbillon d'informations, de coups de téléphone, de 'Diego est mort'. Vous avez l'impression que je suis mort ?", a demandé l'ancien footballeur. "Quand vous êtes un 'winner' et que les jaloux ne peuvent pas l'être, il commence à y avoir de la "mala leche", de la mauvaise foi". "Cela m'agace un peu parce que ma soeur m'a fait siffler au téléphone pour voir si tout allait bien... Que veux-tu que je fasse de plus ? Mon frère d'Italie, ma nièce des Etats-Unis, les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes et c'est arrivé du monde entier. Je le dis à tout le monde, je suis très bien, je fais des examens régulièrement". Reste à savoir maintenant comment se sentira Maradona samedi à Kazan pour le match face aux Bleus. Une chose est sûre : le spectacle risque d'être sur le terrain et, forcément, en tribune VIP.





