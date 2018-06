Des nouvelles de Zlatan : "J'ai dominé le monde, la Suède va dominer le monde"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ah ça faisait longtemps que l'on avait pas eu de nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Sa non-sélection dans les 23 de l'équipe de Suède ne l'empêche pas d'avoir un avis tranché, bien au contraire. On se souvient qu'il y a une quinzaine de jours, il avait estimé que Didier Deschamps n'avait pas sa place à la tête de la sélection des Bleus car il n'avait pas sélectionné Karim Benzema. Aujourd'hui, il se fait plus "sympa" et non, vous ne rêvez pas, il encense ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale.

"Je suis fier d'être Suédois"

Alors bien sûr, il n'oublie pas de se mettre au dessus du lot, mais quand on lui demande son avis sur les Suédois, il explique : "J'ai dit avant la Coupe du Monde qu'ils iraient loin et qu'ils gagneront probablement. Je suis très heureux, je suis fier d'être Suédois, de brandir un drapeau suédois", a-t-il déclaré à <em>l'Equipe</em>. Et le concernant : "J'ai dominé le monde, maintenant la Suède va dominer le monde". On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas !