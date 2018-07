"On laissera la rivalité à l'apéro", Raphaël Varane donne le ton avant France-Belgique

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Raphaël Varane ne fera pas de sentiment avec les Diables rouges. Présent en conférence de presse, ce samedi 7 juillet, le vice-capitaine des Bleus - buteur en quarts contre l'Uruguay (2-0) - a évoqué la demi-finale de Coupe du monde (mardi à 20h sur TF1 et en live commenté sur LCI) à venir contre la Belgique. Un pays qu'il connaît bien puisqu'il a passé sa jeunesse près de la frontière franco-belge. "Il y a un rapport affectif. Quand j'étais petit, parfois j'avais des tournois en Belgique. J'ai des amis aussi là-bas, il y a forcément un lien un peu particulier. Mais sur un affrontement en Coupe du monde, il n'y a pas d'amis", a-t-il assuré. "On peut être des voisins qui s'aiment bien, mais sur le terrain c'est autre chose. Il faut faire abstraction du contexte. On laissera la rivalité à l'apéro."





La conf de Raphaël Varane en cinq déclarations :



- Sur son début de Coupe du monde avec la France : "J'avais raté l'Euro 2016, ça me fait plaisir de retrouver une grande compétition en étant bien physiquement et bien mentalement."



- Sur les différents profils des leaders en Bleu : "Paul, c'est le feu. Moi, c'est l'eau. Ce qu'il faut, c'est garder sa façon d'être et son style. Il ne faut pas se comporter comme quelqu'un d'autre. On a tous quelque chose à apporter."



- Sur la Belgique : "C'est une très bonne équipe, jeune et qui arrive à maturité. Elle est capable de jouer avec des redoublements de passes et des attaques rapides. Elle est bien en place et solide."



- Sur le Ballon d'Or : "Ce n'est pas un objectif. Je ne suis pas un joueur mis en lumière. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense. C'est une récompense individuelle, moi je pense au collectif. Ce n'est pas dans mon esprit."



- Sur une victoire finale des Bleus : "C'est à nous de tout faire pour. On remercie nos supporters. On sent cette ferveur. On verra si ça nous sourit. On va bien récupérer et préparer la demi-finale. On fera le maximum."

