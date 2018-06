Dans le casque : on en sait un peu plus sur les goûts musicaux des Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La Fifa a publié sa playlist officielle de musique diffusée dans les stades, mais celle-ci fera-t-elle danser nos Bleus ? La réponse est oui, si l'on se fie aux goûts musicaux de joueurs que l'on peut glaner ça et là . Sans surprise, le rap tient une grande place dans les casques et les enceintes des hommes de Didier Deschamps. Après le match face au Pérou, dans le car qui les ramenait à l'aéroport, l'ambiance était à la fête. Parmi les morceaux entendus : "On est équipé" du rappeur francilien KeBlack, qui mélange rythmes congolais et musique urbaine : un morceau pile dans la tendance du moment .

"On a mis plusieurs chansons, pas que celle-là, vous avez retenu celle-là parce que c'est celle qu'on a mise sur Instagram. 'On est équipé', c'est une manière de dire peut-être qu'on est prêts à se battre et à tout donner", a raconté Steven N'Zonzi, vendredi, en conférence de presse.





De l'électro pour Giroud, du zouk pour Lemar

Paul Pogba, lui, s'est montré au casting d'une pub pour son équipementier avec le rappeur MHD, auteur de "Champions League", alors on imagine bien que le milieu de ManU possède quelques morceaux du rappeur dans sa playlist. Quant à Benjamin Mendy, il aime bien Jul, le rappeur marseillais et Alonso. Sur cette vidéo postée par la FFF début juin, on l'a vu "s'ambiancer" sur le titre "Amigo". "C'est un pote à moi. J'aime bien ses sons. Du son tranquille comme ça", décrit l'ex-joueur de l'OM.

Presnel Kimpembé, en ami du rappeur Sofiane doit très certainement posséder quelques morceaux du rappeur dans son casque. Mais les joueurs français ne se limitent pas au seul rap, loin de là. Dans les vestiaires ou dans le car, il y a quoi, dans les oreilles de nos Bleus ? "On entend de tout. Du rock, de la musique africaine. Les DJ, c'est plutôt Benjamin Mendy, Presnel Kimpembe ou Paul Pogba, on prend ce qu'il y a à prendre", a répondu Djibril Sidibé, ce samedi, en conférence de presse.

On se souvient qu'Olivier Giroud disait écouter beaucoup d'électro lors du Mondial 2014. Thomas Lemar lui, est plutôt zouk : "Je suis Antillais quand même. Après c'est surtout du rap US", confiait-il l'année dernière. Hugo Lloris n'a jamais fait mystère du fait que le rap, c'était pas trop son truc. Lui, il préfère les trucs plus calmes : Adèle, Sting, ou encore David Guetta résonnent dans son casque. Et cerise sur le gâteau, dans cette Coupe du monde, chaque équipe a pu choisir la musique à diffuser avant les matchs. Les Bleus ont choisi le groupe ivoirien Magic System avec leur tube "Magic in the air" et son refrain : "Allez, allez, allez". Rien de mieux pour se motiver, apparemment.