"On ne va se souvenir que du premier" : Umtiti répond aux critiques des Belges après leur élimination

Par Antoine LLORCA

Après la défaite face à la France mardi (1-0), les Belges se sont montrés mauvais perdants. En effet, plusieurs Diables rouges, comme Thibault Courtois ou Eden Hazard, ont tenu des mots durs envers le style de jeu des Bleus jugés par les battus du soir comme étant beaucoup trop défensif. "La France n’a fait que défendre et jouer en contre-attaque. C’est leur droit, évidemment. J’ai fait quelques arrêts mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Ils ont joué à 11 derrière", a lancé par exemple Thibault Courtois. Le plus Français des Belges, Eden Hazard, y est allé aussi de sa déclaration rageuse : "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", a expliqué l'ancien pépite lilloise.





"On ne va pas parler du 3e, ni du 2e"

Présent en conférence de presse ce jeudi au camp de base des Bleus, le buteur de la demi-finale Samuel Umtiti a répondu à ses détracteurs d'outre-Quiévrain. "Honnêtement, tout le monde a la possibilité de donner son avis. Entre nous, on sait que le plus important, c'est la qualification et de gagner la finale. Quand on gagne, on ne va pas parler du troisième, ni du deuxième, mais on ne va parler que du premier et on ne va se souvenir que de ça, a affirmé le défenseur central. Je n'ai rien d'autre à répondre que : on est en finale et on espère la remporter", a conclu Samuel Umtiti,

Alors à nos amis belges, que nous ne manquerons pas de supporter dans la petite finale face à l'Angleterre samedi à 16 heures, faites comme le latéral - belge - du PSG, Thomas Meunier, encouragez vos voisins dimanche à 17h face à la Croatie (sur TF1).

