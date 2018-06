Les oubliés de l’album Panini ont désormais leur vignette

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

254 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde n’ont pas eu droit à leur place dans le traditionnel album d’autocollants. Un appel à contribution a été lancé aux dessinateurs du monde entier pour leur rendre justice. Et c'est plutôt très réussi.

Nom de code ? MIFA. Pour “Missing in footy album” – “ceux qui manquent dans les albums de foot”. Le projet, lancé à la mi-mai par la société britannique Dave Will Design, s’est penché sur le cas des joueurs qui ne figuraient pas l’album Panini de la Coupe du monde 2018. Rien d’étonnant quand on sait que les albums sont mis en vente en avril, soit un mois avant l’annonce officielle des sélections.

Et comme une expérience en Coupe du monde n’est sans doute pas tout à fait complète sans une vignette à son effigie, un appel à contribution a été lancé sur les réseaux sociaux aux dessinateurs du monde entier afin de rendre justice aux 254 joueurs privés d’autocollants. Dont onze parmi ceux appelés par Didier Deschamps en équipe de France.

Plus de 200 artistes ont répondu présents pour un résultat étonnant. Et très réussi. Cet album numérique et collaboratif a officiellement pris fin mercredi 20 juin, tous les joueurs ayant été attribués. Alors, lequel auriez-vous bien aimé coller dans votre album officiel ?