Panama-Tunisie : pas de 4e gardien, un attaquant dans les cages ?

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Décidément, quand rien ne va, plus rien ne va. Confrontée aux blessures de Mouez Hassen (luxation de l'épaule) et de Farouk Ben Mustapha (genou), la Tunisie ne dispose plus que d'un seul gardien valide pour affronter le Panama ce jeudi (20h), son troisième et dernier match dans ce Mondial russe. Les Aigles de Carthage, à la demande du sélectionneur Nabil Maaloul, avaient fait appel à un nouveau portier par précaution.



Ainsi, le gardien de l'Espérance Tunis, Moez Ben Cherifia, qui avait suivi la préparation avec l'équipe avant d'être mis sur la touche, a rejoint le groupe en urgence mercredi soir. Dans le même temps, la Tunisie a déposé une requête exceptionnelle auprès de la FIFA afin d'avoir le droit d'intégrer à son effectif de 23 joueurs le nouvel arrivant pour cette rencontre sans enjeu. Rappelons, en effet, que les deux équipes sont d'ores et déjà éliminées.





Un attaquant comme deuxième gardien

Selon l'agence TAP, l'instance dirigeante a rejeté la demande de la Fédération tunisienne (FTP) d'inscrire un quatrième gardien sur la liste des joueurs pour son match contre le Panama. En effet, le règlement de la FIFA stipule, qu'en cas de blessure, une équipe peut "remplacer un joueur gravement blessé au plus tard 24 heures avant son entrée en lice" dans la compétition. Ce délai ayant été dépassé d'une dizaine de jours, la Fédération internationale de football a émis - comme attendu - une fin de non-recevoir. Aymen Mathlouthi, le portier historique de la sélection tunisienne, sera donc le seul gardien disponible pour ce baroud d'honneur en Russie. Néanmoins, afin d'anticiper une éventuelle blessure ou un carton rouge, Nabil Maaloul a pensé à tout. Selon les médias locaux, l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef devrait être inscrit comme doublure sur la feuille de match.