Les paris insolites des Bleus en cas de victoire contre la Croatie

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Ce dimanche, la France a l'occasion d'accrocher une seconde étoile en s'imposant face à la Croatie. Si les Bleus y parviennent, la fête sera forcément de la partie à travers la France. Mais que feront les joueurs après la rencontre ? Ils célébreront la victoire avec leur famille dans leur camp de base d'Istra. Lundi, ils seront de retour à Paris pour partager le titre avec les Français en cas de victoire ! Mais que seront-ils prêts à faire ? La question leur avait été posée et nous avons décidé de compiler leur réponses.





Tatouage et chevelure

Pour ce qui est des coiffures, Thomas Lemar a d'ores et déjà annoncé qu'il se ferait une teinture, sans annoncer la couleur mais on imagine du bleu, du blanc et du rouge. De leur côté, Olivier Giroud et Nabil Fekir ont tous les deux décidé de se raser le crâne en cas de victoire.

Déjà tatoué sur les avants-bras, le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso aurait opté pour un tatouage. Si les Bleus l'emportent, "je me tatoue la Coupe du monde. Peut-être sur le bras", a affirmé l'international.





Bicyclette et judo

En 2014 lors de la Coupe du monde au Brésil, Blaise Matuidi avait parié qu'en cas de victoire, il relierait Troyes depuis Paris en vélo. L'élimination des Bleus par la Mannschaft en quart de finale (1-0) avait mis fin à sa pari. Cette année, Blaise Matuidi a décidé de relancer ce pari tout en le corsant. En cas de victoire, il fera Paris - Turin en vélo, soit une distance de 776 kilomètres !

Habitué à beaucoup raconter de blagues, Adil Rami a lui parié qu'il affronterait dans un match de judo le double champion olympique et décuple champion du monde de la discipline, le légendaire Teddy Riner. Rien que ça ! Moins extravagant, le capitaine Hugo Lloris ira faire "la tournée des bars dans le vieux Nice", sa ville d'origine.

Mais avant de penser, les Bleus ont une mission : ramener la Coupe du monde !