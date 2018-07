Paul Pogba sur Antoine Griezmann : "Ce qu'il réalise dans cette Coupe du monde, très peu d'attaquants le font"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de cette Coupe du monde, Paul Pogba ne laisse jamais passer l'occasion de monter au créneau pour son coéquipier Antoine Griezmann. Le Mancunien n'avait pas apprécié que son acolyte de l'Atlético soit sous le feu des critiques dès le début de la compétition. Griezmann, probablement éreinté par sa saison pleine en club, était moins efficace, moins juste durant la phase de groupes. Puis le moment venu des matches couperets, Griezmann est redevenu lui-même. Trois buts au compteur, dont deux dans la phase à élimination directe, passeur décisif à deux reprises (dont le corner déposé sur la tête d'Umtiti face aux Belges), on a retrouvé notre Grizou au(x) meilleur(s) moment(s).

De quoi ravir Paul Pogba qui avait prévenu les médias d'arrêter de toucher à son Grizou. Jeudi, à trois jours d'une finale où on les attend au top de leur forme, La Pioche est revenu sur le retour en grâce du Colchonero : "Ce qu'il fait dans cette Coupe du monde, très peu d'attaquants le font. C'est un sacrifice de défendre comme il le fait, mais ça lui fait plaisir, il est comme ça dans son club. Et il est décisif aussi, il marque, il court, il fait des passes décisives, c'est le Grizou comme aime et qu'on veut voir. Grizou c'est déjà un grand. Zizou, c'est une légende de la France, une icône du football et Grizou est en train de le devenir. J'espère qu'il marquera dans cette finale, si c'est un, deux, trois ou quatre buts, si déjà on gagne la finale, il sera très très content et, nous aussi on sera content." Plutôt deux fois qu'une.