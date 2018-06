Paul Pogba, plus populaire que Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

De leur arrivée en Russie à leurs entraînements, ils partagent tout. Que ce soit sur leurs comptes personnels ou sur ceux dédiés à l’équipe de France. Les Bleus sont ultra présents sur les réseaux sociaux depuis le début de la Coupe du monde. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils figurent en bonne place parmi les joueurs les plus populaires sur le terrain numérique. Ils sont neuf dans le top 20 établi par l’outil d’analyse Socialbakers en cumulant le volume de leurs interactions sur Facebook, Twitter et Instagram. Ce sont sur les deux premiers qu'ils s'expriment le plus.

La France, 3e nation la plus populaire

Paul Pogba se classe deuxième (6,3 millions d’interactions), derrière Lionel Messi (7,3 millions) et devant Cristiano Ronaldo (3,3 millions d’interactions). Il côtoie ses coéquipiers Antoine Griezmann (6e), Raphaël Varane (8e), Ngolo Kanté (10e), Nabil Fekir (13e), Kylian Mbappé (14e), Samuel Umtiti (15e), Benjamin Mendy (17e) et Olivier Giroud (19e).









Les Bleus n’occupent que la troisième marche du troisième dans le classement des nations, derrière le Mexique et l’Espagne. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ils ont encore trois semaines devant eux pour décrocher la première place. En même temps qu’une deuxième étoile.