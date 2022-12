Pays-Bas - Argentine : à quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder le match ?

COUPE DU MONDE 2022 - Les Pays-Bas de Memphis Depay affrontent l'Argentine de Lionel Messi en quarts de finale samedi (16h00) sur TF1. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche.

Les Pays-Bas ont facilement dominé les Etats-Unis pour s'offrir leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Memphis Depay, buteur en 8e de finale, monte en puissance physiquement, alors que Cody Gakpo réalise une grande compétition. Les Oranje sont ambitieux, comme à leur habitude, et la troupe de Louis van Gaal ne compte pas s'arrêter aux portes du dernier carré.

L'Argentine, de son côté, avait mal débuté sa compétition mais a pris confiance depuis. Lionel Messi évolue à un excellent niveau et a encore marqué face à l'Australie en 8e de finale. La Pulga dispute son dernier Mondial et n'a qu'un objectif : la victoire finale. Cette affiche historique et alléchante sur le papier promet.

Diffusion : Pays-Bas - Argentine, sur quelle chaîne de télévision regarder le match ?

Rendez-vous sur TF1 pour suivre la rencontre entre les Pays-Bas et l'Argentine en direct.

Vous ne pouvez être devant votre TV ? Regardez la rencontre Pays-Bas - Argentine en direct sur MYTF1 : Regarder TF1 en direct

Horaire : À quelle heure le match Pays-Bas - Argentine débute ?

Rendez-vous à 19h50 heure française sur TF1 (canal 1) ou MYTF1 pour suivre l'entame de la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 20h00

Lieu de la rencontre Pays-Bas - Argentine

La rencontre se jouera au stade Lusail, au Qatar.

