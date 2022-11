Pays de Galles - Angleterre en direct : Suivez l'avant-match

COUPE DU MONDE 2022 - Le Pays de Galles de Gareth Bale affronte l'Angleterre de Harry Kane mardi soir à 20h. Suivez cette rencontre en direct commenté sur notre site ou en direct sur TF1 .

L'Angleterre veut terminer le travail. Large vainqueurs de l'Iran pour entamer sa Coupe du monde 2022 (6-2), les Three Lions ont ensuite été accrochés par les Etats-Unis lors d'un match très décevant (0-0). Harry Kane et ses coéquipiers sont premiers avec 4 points et veulent conserver cette place à l'issue de la phase de groupes. Le Pays de Galles de Gareth Bale a encore un petit espoir de se qualifier, mais il faut pour cela gagner.

A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Les compositions probables de Pays de Galles - Angleterre

Pays de Galles : Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams - James, Moore, Bale

Angleterre : Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham - Sterling, Mount, Saka - Kane