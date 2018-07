Pelé rend hommage à Kylian Mbappé

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Kylian Mbappé a été encensé par Antoine Griezmann ce dimanche en conférence de presse. "La première fois qu'on l'a vu, on s'est dit 'putain quel joueur!'. Il confirme ce qu'on pense de lui. Quand il va avoir plus envie de marquer, de faire mal, il va être un top joueur", a même prévenu l'attaquant en chef de l'équipe de France à Istra. Mais cet hommage ne devrait pas le toucher autant que celui de Pelé en personne. Samedi face à l'Argentine (4-3), à 19 ans et 6 mois, le Parisien est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis la légende du foot auriverde, qui en avait fait de même à seulement 17 ans et 8 mois lors du Mondial 1958 en Suède.

Sur le compte Twitter d'"O Rei", on a pu lire plus tard dans la soirée : "Félicitations Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du monde si jeune te placent en bonne compagnie. Bonne chance pour tes autres matches... sauf contre le Brésil !" A 77 ans, Pelé a toujours bon pied bon œil : la France et la Seleçao ne peuvent en effet se rencontrer qu'en demi-finale si tout se passe bien pour elles. Pour vraiment devenir l'égal du jeune Pelé, "Kyky" devrait inscrire un triplé en demi-finale du Mondial, comme le Brésilien l'avait fait il y a soixante ans... contre la France.