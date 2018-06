Quels records sont déjà tombés ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Puisque les records sont fait pour être battus, nous faisons le point sur ceux qui, après un peu moins d'une semaine de compétition, ont d'ores et déjà été effacés des tablettes.

Le nombre de buts marqués sur coups de pied arrêtés

Lors de cette Coupe du monde, 55,2% des buts ont été marqués sur coups de pied arrêtés. Un pourcentage bien plus élevé que les 35,7% atteints en 1990, le précédent record. Il y a eu déjà eu 4 buts sur coup franc direct lors de cette Coupe du Monde 2018, soit déjà 1 de plus que sur l’ensemble de l’édition 2014, recense le statisticien Opta.





Première faute = carton rouge

La Colombie a écopé d’un carton rouge sur sa toute première faute, lors de son premier match de poule contre le Japon (perdu 1 à 2). Une première dans l’histoire du Mondial. Sorti par l'arbitre au bout de 2 minutes et 56 secondes de jeu à l'adresse de Carlos Sanchez, il s’agissait en revanche du deuxième carton rouge le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde. Jusque-là, le record était détenu par l’Uruguayen José Batista, dégainé 56 secondes après le coup de sifflet, lors d'un match contre l'Ecosse.





CR7, joueur le plus âgé à inscrire un triplé

Le Portugais Cristiano Ronaldo est devenu à 33 ans et 4 mois le joueur le plus âgé de l’histoire à inscrire au moins 3 buts lors d’un même match en Coupe du monde. Avec 85 réalisations, le boss de la Seleçao das Quinas est également passé devant le légendaire Ferenc Puskas (84, entre 1945 et 1956) en temps que "meilleur scoreur européen en match international". Ne reste plus que devant lui l'Iranien Ali Daei (104 buts avec la Team Melli).