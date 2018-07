Avant la Belgique, quelles autres équipes ont fini 3e du Mondial ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Alors que la Belgique s'est imposée face à l'Angleterre (2-0) ce samedi dans le cadre de la "petite finale", on récapitule le palmarès des équipes ayant terminé à la troisième place de la Coupe du monde.

Pour l’honneur. Ce samedi, afin d’atténuer un peu la déception de leur élimination en demi-finales (face à la France et à la Croatie), la Belgique et l’Angleterre s’affrontaient à Saint-Pétersbourgdans le cadre de la "petite finale". Un match pour la troisième place remporté par les Diables rouges (2-0) et qui, dans l’histoire, a toujours vu les filets trembler au moins une fois. Avant 2018, les dix dernières éditions avaient même toutes accouché de rencontres spectacles, avec pas moins de trois buts inscrits.

Championne du monde à quatre reprises juste derrière le Brésil (cinq sacres), l’Allemagne domine le palmarès des "petites finales", avec quatre troisièmes places. À égalité avec deux médailles de bronze, arrivent ensuite le Brésil, la France, la Pologne et la Suède.

Le palmarès complet

1930 : Etats-Unis (devant la Yougoslavie*)

1934 : Allemagne (victoire 3-2 face à l’Autriche)

1938 : Brésil (victoire 4-2 face à la Suède)

1950 : Suède (victoire 3-1 face à l’Espagne)

1954 : Autriche (victoire 3-1 face à l’Uruguay)

1958 : France (victoire 6-3 face à l’Allemagne de l’Ouest)

1962 : Chili (victoire 1-0 face à la Yougoslavie)

1966 : Portugal (victoire 2-1 face à l’URSS)

1970 : Allemagne de l’Ouest (victoire 1-0 face à l’Uruguay)

1974 : Pologne (victoire 1-0 face au Brésil)

1988 : Brésil (victoire 2-1 face à l’Italie)

1982 : Pologne (victoire 3-2 face à la France)

1986 : France (victoire 4-2 a.p. face à la Belgique)

1990 : Italie (victoire 2-1 face à l’Angleterre)

1994 : Suède (victoire 4-0 face à la Bulgarie)

1998 : Croatie (victoire 2-1 face aux Pays-Bas)

2002 : Turquie (victoire 3-2 face à la Corée du Sud)

2006 : Allemagne (victoire 3-1 face au Portugal)

2010 : Allemagne (victoire 3-2 face à l’Uruguay)

2014 : Pays-Bas (victoire 3-0 face au Brésil)

2018 : Belgique (victoire 2-0 face à l'Angleterre)

*Les versions divergent quant à la tenue, ou non, d’un match entre les deux nations lors de la première édition du Mondial, en Uruguay. Sur son site, la Fifa classe toutefois les Etats-Unis à la troisième place et la Yougoslavie à la quatrième.

