Phil Neville savoure le succès de l'Angleterre : "On a été impitoyables"

COUPE DU MONDE 2019 - Heureux de la qualification en demi-finale de l'équipe d'Angleterre, Phil Neville s'est montré très satisfait d'avoir joint la manière au résultat.

Sur le niveau de l'Angleterre

"J'ai trouvé qu'on n'a pas joué différemment des matches précédents, simplement, on a été impitoyables. On a beaucoup parlé avant le match de leurs forces, leurs qualités, on a montré beaucoup de respect en préparant le match."

"En me réveillant de la sieste cet après-midi, je me suis dit que tout dépendait de nous, de la façon dont on allait jouer, de notre style. Si depuis 18 mois, j'ai été si optimiste et audacieux dans mes déclarations, c'est que le groupe avec lequel je travaille est absolument épatant."

"Je travaille tous les jours avec un groupe qui m'étonne et m'inspire, c'est un des moments dont je suis le plus fier dans le football."

Sur son rôle

"On a perdu en demi-finale des deux derniers tournois majeurs. Et je suppose que la principale raison pour laquelle on m'a donné ce boulot, c'est de passer les demi-finales. Je pense que le football qu'on joue nous fera passer les demi-finales."

"Et j'ai demandé aux joueuses (à la fin de ma causerie d'avant-match): 'Etes-vous prêtes à gagner la Coupe du monde ?' Parce qu'on est ici pour la gagner et on est bien partis."