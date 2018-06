"Plus de physique que de talent" : Xavi épingle Kylian Mbappé

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Exilé depuis maintenant trois ans au Qatar, au sein de la formation d’Al-Sadd, Xavi, chef d'orchestre du grand FC Barcelone de Pep Guardiola, garde un œil acéré sur le football actuel, plus particulièrement sur le Mondial 2018. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le champion du monde (2010) et d'Europe (2008, 2012) avec l'Espagne, livre ses impressions sur cette grande compétition et sur les différentes nations présentes, comme l'Allemagne ou encore la France. Le joueur de 38 ans s'est prêté au jeu des pronostics et voit quatre pays sortir du lot.

"D’abord, le Brésil. Ses joueurs sont d’un autre niveau qu’en 2014. Regardez les lignes : Miranda, Marquinhos, Thiago Silva en défense; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho au milieu ; Neymar, Firmino, Gabriel Jesus, Willian, Coutinho, Douglas Costa devant… Où est la faiblesse ? Tite, le sélectionneur, travaille vraiment bien. Ensuite, je cite l’Allemagne, qui a le gène de la victoire dans son ADN. J’aime les idées directrices de Joachim Löw, l’un des meilleurs techniciens. Enfin, l’Argentine, par la seule présence de Messi, et l’Espagne" déclare-t-il avant d'ajouter : "Je vois l’Angleterre et la France juste derrière."

"Umtiti est déjà l’un des meilleurs au monde à son poste"





Dans cet entretien, la légende du football espagnol évoque également le sort de plusieurs joueurs français tels qu'Ousmane Dembélé, auteur d'une première saison contrastée avec le FC Barcelone, la faute à une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. "Dembélé est arrivé avec une pression forte alors qu’il a besoin de temps pour mûrir. Le Barça est très exigeant pour un joueur si jeune. Mais d’après ce que me disent d’anciens partenaires, son potentiel, son humilité et sa nature travailleuse jouent en sa faveur."

Xavi s'est également livré concernant le défenseur tricolore du FC Barcelone, Samuel Umtiti : "Umtiti, lui, est déjà l’un des meilleurs au monde à son poste. Il a la tête et le physique, mais plus important encore au Barça, il a une sortie de balle de qualité. C’était un choix formidable il y a deux ans et sa prolongation est une excellente nouvelle. Le Barça n’avait pas le droit de laisser échapper un talent pareil.





"Mbappé va encore progresser"





Alors qu'Antoine Griezmann a annoncé cette semaine son souhait de rester à l'Atlético de Madrid, Xavi Hernandez regrette cette décision et aurait aimé le voir sous le maillot blaugrana : "Lui, je l’aime car il a la classe et fait la différence. C’est l’un des meilleurs au monde, très fort physiquement. En fait, ce gamin a tout. Il s’adapterait à merveille au Barça, comme dans n’importe quelle grande équipe. Simeone lui a fait passer un cap. Vous avez beaucoup de chance de l’avoir."

Enfin, l'ancien milieu de terrain s'est montré plus prudent concernant le niveau de celui dont tout le monde parle en équipe de France, le jeune prodige du PSG Kylian Mbappé : "Il faut nuancer. C’est un formidable attaquant de 19 ans, qui a montré de belles choses au PSG et va encore progresser. Mbappé sera l’un des cracks de demain. Mais je lui trouve plus de physique que de talent, comme Pogba je crois, même si je ne l’ai pas vu jouer cette saison."