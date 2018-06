Oublié Neymar, le sauveur de la Seleçao, c'est Coutinho

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Il n'est peut-être pas celui que l'on attendait le plus. Et pourtant. Déjà précieux lors de la première rencontre des Brésiliens contre la Suisse puisqu'il fut l'auteur du seul - et magnifique - but des siens (voir la vidéo ci-dessus), Philippe Coutinho a encore montré la voie ce vendredi, à Saint-Pétersbourg, contre le Costa Rica. Il a d'ailleurs été élu homme du match. Face à une équipe regroupée, l'ancien Red de Liverpool n'a jamais cessé d'orienter le jeu, de chercher les décalages et décocher des frappes lointaines dès que possible.

Une capacité à faire "jouer les autres", dont Neymar, leader attendu, ne peut se targuer pour l'instant. De fait, le joueur du PSG a souvent tendance à s'enfermer dans des gestes techniques de hauts vols et autres dribbles chaloupés, pas toujours efficaces sur le pré même s'ils suffisent à faire se lever les foules.



Le véritable 10 du Brésil

Délesté de certaines tâches défensives par les besogneux Paulinho et Casemiro, Coutinho peut ainsi prendre le jeu à son compte dans certaines phases tactiques. Quand les hommes de Tite sont placés en "arbre de noël" pour un fameux 4-2-3-1, le joueur du FC Barcelone est positionné au poste de meneur de jeu avec Neymar à sa gauche et Willian à sa droite. Et dispose des clés du système. Si ça ce n'est pas être un patron...