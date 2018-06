Pologne-Colombie : le duel de la dernière chance pour Falcao et Lewandowski ?

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Dimanche 24 juin, à 20h sur TF1, la Colombie et la Pologne s'affrontent pour le compte de la deuxième journée du groupe H, dans un duel qui pourrait s'avérer fatal pour une des deux sélections. De chaque côté, un buteur de classe mondiale : Radamel Falcao et Robert Lewandowski.

Ce dimanche, la Colombie, qui a chuté face au Japon lors de son premier match (2-1), affronte la Pologne, également défaite par le Sénégal (2-1), pour le compte de la deuxième journée du groupe H. Pour les deux formations, l’enjeu est énorme.

En cas de défaite, une des deux équipes pourrait voir son Mondial d’ores et déjà terminé. Lors de cette rencontre, un duel au sommet se profile. D’un côté, Falcao, meilleur buteur de l’histoire des Cafeteros avec 29 buts en 73 sélections. De l’autre, Robert Lewandowski, détenteur du record de buts en sélection polonaise (55 buts en 95 sélections).

Falcao, pour oublier le cauchemar de 2014

Pour El Tigre, ce Mondial 2018 représente, à 32 ans, sa dernière chance de bien figurer sur la scène internationale, quatre ans après avoir loupé le Mondial 2014 à cause d’une grave blessure au genou contractée lors d’un match de Coupe de France avec l’AS Monaco contre Chasselay (CFA). Après avoir enchaîné les saisons galères à Manchester United et Chelsea en prêt, le buteur colombien est revenu à son meilleur niveau depuis deux ans, contribuant notamment au sacre de champion de l’AS Monaco l’an dernier.

Cette saison, Falcao a totalisé avec l’ASM 24 buts en 36 rencontres toutes compétitions confondues, aidant activement son équipe, en dépit d'une fin de saison au petit trot, à terminer à la deuxième place du championnat avec 18 réalisations dans l’élite, en 26 matchs. Il a également inscrit 3 buts en 5 matchs de Ligue des champions, ainsi que 3 buts en Coupe de la Ligue.

Avec la sélection colombienne, le bilan est plus famélique. Falcao manqué une grande partie des éliminatoires de la Coupe du monde, en raison de sa blessure de 2014, disputant 8 matchs sur 18 de cette campagne, pour seulement 2 buts inscrits. Muet depuis 3 matchs dont celui contre le Japon, Falcao avait néanmoins inscrit un but face à la France en amical le 23 mars dernier (3-2).

"Lewa", terreur des éliminatoires

À 29 ans, Robert Lewandowski reste sur trois saisons de très haut niveau avec le Bayern Munich, avec une moyenne de plus de 50 buts par saison toutes compétitions confondues, pour trois titres de champion d’Allemagne et une Coupe d’Allemagne.

Lors de la campagne de qualifications pour le Mondial 2018, "Lewa" a, contrairement à son homologue du soir, tout emporté sur son passage. En dix matchs, parmi lesquels 8 victoires, 1 nul et 1 défaite pour la Pologne, il a inscrit la bagatelle de 16 buts, étant tout simplement le meilleur buteur de ces éliminatoires européens, devançant Cristiano Ronaldo (15 buts) et Romelu Lukaku (11). Pas de quoi le porter aux nues, lui qui aborde son premier Mondial. Lors de la défaite polonaise face au Sénégal (2-1), la star de 29 ans a été muselée par la paire Koulibaly-Sané, qui a coupé toutes les transmissions qui lui étaient destinées et anticipant tous ses appels.

Un constat qui s'est avéré similaire pour Falcao face au Japon, également muet face au but (2-1). Une chose est sûre, pour ce Pologne-Colombie, les deux gâchettes devront effectuer une prestation d'un tout autre niveau pour permettre à leur sélection de rester dans la course à la qualification.