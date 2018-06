Après la "banane-spaghetti" de Neymar, le bouc porte-bonheur de Ronaldo

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Neymar avait défrayé la chronique - au moins celle des coiffeurs de la planète - avec sa coupe de cheveux, savant mélange entre des spaghettis et une banane de rockeur. Bien lui en a pris, le crack de la Seleçao - qui est d'ailleurs revenu à l'entraînement ce mercredi après-midi - a rapidement changé de look. Place désormais au bouc de Ronaldo. Sa petite barbichette, ("goatee "en anglais) n'est pas passée inaperçue après son but inscrit mercredi face au Maroc, qui a sonné l'élimination des Lions de l'Atlas (1-0). Le meilleur buteur de cette Coupe du monde (4) est revenu sur cette petite originalité pileuse, et surtout sur ses origines.







Certains y voyaient une allusion à la couverture du magazine américain Paper sur laquelle Messi posait avec une chèvre ("Goat" en anglais, qui signifie également Greatest Of All Time, que l'on peut traduire par Le plus grand de tous les temps) dans les bras.





Désolé pour les mauvaises langues qui se réjouissaient déjà d'un nouveau clash entre Messi et CR7 en plein Mondial. Cette petite excentricité surannée trouve ses origines dans les volutes et la chaleur sèche d'un sauna : "C'est parti d'une blague avec Quaresma. Nous étions dans le sauna, j'ai commencé à me raser et j'en ai laissé un petit peu en lui disant que si je marquais contre l'Espagne, je ne me rasais plus jusqu'à la fin de cette Coupe du monde. Finalement, ça m'a porté chance (il a inscrit un triplé face à l'Espagne, vendredi), et j'ai encore marqué aujourd'hui (face au Maroc, ndlr) donc je vais le garder comme ça".



