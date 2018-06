Portugal : le buste de CR7 finalement remplacé à l'aéroport de Madère

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Vous vous souvenez de ce buste, à la gloire de Cristiano Ronaldo à l'aéroport de Madère ? Hé bien vous ne le verrez plus : il a été remplacé par un autre, jugé plus convenable.

"Il est bien mieux que l'autre, c'est ce que tout le monde pense". C'est ainsi que le frère de Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro a, diplomatiquement, expliqué que le buste de son illustre frangin, avait été échangé, en toute discrétion, la semaine dernière. Et on ne saurait lui donner tort, tant on avait ri devant la tête de du quintuple Ballon d'Or sur cette oeuvre d'Emanuel Santos, un sculpteur autodidacte de l'île portugaise. C'est donc à la demande de l'entourage de la star du Real Madrid que le premier buste a été échangé contre celui offert par un sculpteur espagnol.

L'aéroport de Madère n'a pas vraiment eu le choix ...

Ce sont même des personnes employées du musée CR7, lieu à la gloire du footballeur, qui ont effectué ce changement. "Un sculpteur espagnol a offert ce nouveau buste (...) si bien que nous avons décidé de faire l'échange", a précisé Hugo Aveiro. Quant au directeur de l'aéroport de Madère, hé bien il n'a pas eu le choix. "Le Musée CR7 nous a demandé de remplacer ce buste en hommage à l'athlète et nous avons estimé que nous devions l'échanger", a confirmé aux médias locaux le directeur de l'aérogare.

