Portugal-Espagne : un Cristiano Ronaldo déjà record !

A 33 ans et toujours au top de sa forme, Cristiano Ronaldo n'a pas attendu les cinq premières minutes de sa Coupe du monde pour établir un nouveau record sur la planète foot. Vendredi, face à l'Espagne, le Portugais a ouvert la marque sur penalty et est devenu le premier footballeur de l'Histoire à inscrire au moins un but lors de huit phases finales d'un tournoi majeur - Coupe du monde et Euro - d'affilée. Une régularité exceptionnelle pour un joueur qui a tout remporté sauf le trophée Jules-Rimet et qui n'a jamais réellement brillé lors de la compétition reine - seulement 3 buts en onze matches avant la campagne russe.

Puskas égalé





Mais ce n'est pas tout. En inscrivant ses deuxième et troisième buts face aux Espagnols, la star portugaise progresse dans un classement de prestige : celui du plus grand nombre de buts marqués sous un maillot national. Si l'Iranien Ali Daei (109 buts) semble intouchable, Ferenc Puskas n'est désormais plus seul sur la deuxième marche du podium. En inscrivant vendredi son 84e but sous le maillot de la Seleçao, Cristiano Ronaldo est en effet revenu à hauteur de la légende hongroise. Et la Coupe du monde ne fait que commencer...

