Portugal - Suisse : à quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder le match ?

COUPE DU MONDE 2022 - Le Portugal affronte la Suisse mardi en 8e de finale du Mondial (19h50 sur TF1). Comment voir cette rencontre ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche.

Le Portugal a terminé sa phase de poules en s'inclinant à la surprise générale face à la Corée du Sud. La formation de Fernando Santos passe maintenant aux choses sérieuses face à la Suisse de Granit Xhaka, Breel Embolo et Xherdan Shaqiri, en huitièmes de finale.

Cristiano Ronaldo n'a plus marqué depuis deux rencontres et ne reste pas vraiment sur des prestations inoubliables. Il s'est plutôt fait remarqué pour avoir réclamé l'attribution du but de Bruno Fernandes, ou encore pour être sorti en colère lors de la 3e journée. Son sélectionneur n'a pas apprécié.

Le programme des 8es de finale sur TF1

Diffusion : Portugal - Suisse, sur quelle chaîne de télévision regarder le match ?

Rendez-vous sur TF1 pour suivre la rencontre entre le Portugal et la Suisse en direct.

Vous ne pouvez être devant votre TV ? Regardez la rencontre Portugal - Suisse en direct sur MYTF1 : Regarder TF1 en direct

Horaire : À quelle heure le match Portugal - Suisse débute ?

Rendez-vous à 19h50 heure française sur TF1 (canal 1) ou MYTF1 pour suivre l'entame de la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 20h00

Lieu de la rencontre Portugal - Suisse

La rencontre se jouera au stade Lusail, au Qatar?

