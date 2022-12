Portugal - Suisse (6-1) : Le Portugal s'amuse, Ramos remplace Ronaldo avec brio

COUPE DU MONDE 2022 - Le Portugal affrontait la Suisse dans le dernier 8e de finale du Mondial. Revivez les meilleurs moments de cette rencontre, marquée par un triplé de Gonçalo Ramos.

C'est terminé ! Le Portugal humilie la Suisse (6-1) notamment grâce à un triplé de Gonçalo Ramos, et avec un Cristiano Ronaldo sur le banc. Les hommes de Fernando Santos rejoignent le Maroc en quarts de finale.

92e : BUT DU PORTUGAL ! 6-1. Tout juste entré en jeu, Leao est servi à gauche et enroule une frappe magnifique qui termine dans la lucarne opposée !

84e : Ronaldo part largement hors-jeu et trompe Sommer. Le drapeau se lève logiquement.

82e : Bernardo Silva est remplacé par Ruben Neves.

80e : Embolo tente un ciseau retourné compliqué à l'entrée de la surface. C'est à côté.

76e : Ronaldo frappe un coup franc depuis les 25 mètres. C'est directement dans le mur.

73e : Le festival de Ramos est terminé puisqu'il cède sa place à Ronaldo. Quel match.

70e : Le Portugal continue de pousser et Fernandes est à quelques centimètres de pousser au fond des filets un centre de Guerreiro...

67e : BUUUUT DU PORTUGAL ! 5-1. Après un dégagement de Diogo Costa, Bernardo Silva trouve Joao Felix avec beaucoup de réussite. Ce dernier fixe la défense et lance Gonçalo Ramos, qui inscrit un triplé d'un petit ballon piqué ! C'est une démonstration.

66e : Okafor est lancé dans la bataille pour tenter de faire douter le Portugal.

62e : La Suisse a enfin relevé la tête et profite d'un léger relâchement portugais.

58e : BUT DE LA SUISSE ! 4-1. Ce match est fou et la Nati réduit le marque sur corner. Akanji jaillit au second poteau après une déviation involontaire de Ramos.

55e : BUT DU PORTUGAL ! 4-0. C'est exceptionnel ! Les hommes de Santos réussissent une superbe action collective au bout de laquelle Ramos lance Guerreiro à gauche. Ce dernier ne tremble pas pour finir d'une frappe du gauche sous la barre !

55e : La Suisse est en train de réaliser un non match. Quelle déception que ce visage affiché par la Nati.

51e : BUT DU PORTUGAL ! 3-0. Gonçalo Ramos s'offre un doublé en reprenant au premier poteau un centre à ras de terre de Dalot. Les hommes de Fernando Santos ont un pied et demi en quarts !

47e : Carvalho percute balle au pied et a de l'espace devant lui mais appuie trop sa passe en profondeur.

46e : Le jeu reprend !

C'est la pause ! Le Portugal mène 2-0 contre la Suisse grâce à des buts de Ramos et Guerreiro. La Nati n'a plus existé après une entame intéressante.

45e+3 : Guerreiro tente sa chance du gauche alors qu'il n'est pas attaqué aux 25 mètres. C'est nettement hors cadre.

45e : Felix réalise une belle première période et est souvent à l'origine de l'accélération du jeu.

43e : QUELLE OCCASION POUR RAMOS ! L'attaquant portugais est lancé en profondeur par Bruno Fernandes et se présente face à Sommer pour croiser une frappe du gauche. Le portier suisse s'impose dans ce duel !

38e : Attention à la réaction de la Suisse, avec une double intervention de Costa sur un centre puis sur une tête de Freuler. C'était chaud.

36e : Quelle efficacité des Portugais dans cette entame. La Suisse est sous l'eau.

33e : BUT DU PORTUGAL ! Sur un corner sortant de Bruno Fernandes, Pepe saute plus haut que tout le monde et fait le break d'un coup de tête rageur !

31e : Le corner qui suit est frappé par Shaqiri et dégagé au premier poteau.

30e : Superbe parade de Costa, qui se détend sur le coup franc de Shaqiri, parfaitement brossé.

29e : Enorme travail d'Embolo, qui passe en puissance devant plusieurs défenseurs avant d'obtenir un coup franc.

26e : Les Suisses ont pris un gros coup sur la tête et tentent de se remettre à l'endroit après avoir bousculé quelque peu le Portugal en début de rencontre.

23e : Ramos est encore en bonne position dans la surface mais cette fois, sa frappe du droit est trop écrasée.

22e : Les hommes de Santos poussent et Otavio tente une demi-volée dans la surface qui est trop écrasée.

21e : Quelle superbe ouverture du score du Portugal. De quoi ouvrir une rencontre qui était plutôt verrouillée jusqu'ici.

17e : BUT DU PORTUGAL ! 1-0. Titulaire à la place de Ronaldo, Ramos est servi dans la surface, se retourne, et envoie une énorme frappe du gauche sous la barre transversale pour ouvrir le score !

13e : Cela manque de précision technique dans la zone de vérité pour inquiéter l'adversaire d'un côté comme de l'autre pour le moment.

10e : Les deux équipes s'observent et sont très sérieuses dans ce début de rencontre.

7e : Les Suisses ont posé le pied sur le ballon depuis quelques minutes et affichent beaucoup de sérénité.

5e : Embolo tente une frappe du gauche dans la surface qui est contrée en corner.

4e : Ruben Dias met son bras dans le visage d'Embolo sur leur premier duel. L'arbitre ne siffle rien.

3e : Les Portugais prennent le contrôle du jeu dans ces premiers instants.

1e : C'est parti pour cette rencontre !

Les joueurs sont entrés sur la pelouse, place aux hymnes.

Les 8es de finale de la Coupe du monde 2022 arrivent à leur terme et on connaît déjà des affiches alléchantes en quarts de finale, de Pays-Bas - Argentine à Croatie - Brésil en passant par France - Angleterre. Mardi soir, le match Portugal - Suisse distribuera le dernier ticket pour la suite de la compétition.

Toutes les vidéos de la Coupe du monde

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo restent sur une défaite lors de la 3e journée de la phase de groupes, face à la Corée du Sud (2-1). La Suisse, elle, avait battu la Serbie dans un match décisif (2-3) et sera un adversaire redoutable pour la formation de Fernando Santos. Breel Embolo et les siens avaient éliminé la France en 8es de finale du dernier Euro.

Les compositions de Portugal - Suisse, avec Ronaldo sur le banc

Portugal : Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Bernardo Silva, Otavio, William - Fernandes, Ramos, João Félix

Suisse : Sommer - Fernandes, Akanji, Schär, Rodriguez - Sow, Xhaka, Freuler - Shaqiri, Embolo, Vargas

Suivez le match sur TF1

Suivez en direct commenté sur MYTF1 le huitième de finale entre le Portugal et la Suisse. Les buts, les meilleurs moments du match : ne ratez rien des vidéos du match.

Comment voir Portugal - Suisse ?

Suivez cette rencontre en vidéo sur TF1 à partir de 19h50.