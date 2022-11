COUPE DU MONDE 2022 - Revivez le fil de la rencontre entre le Portugal et l'Uruguay, qui a permis au Portugal de se qualifier pour les 8es de finale. Rendez-vous à 19h50 pour ce choc sur TF1.

C'est terminé ! Le Portugal s'impose 2-0 face à l'Uruguay grâce à un doublé de Bruno Fernandes et se qualifie pour les 8es de finale de la Coupe du monde.

99e : Bruno Fernandes est proche du triplé avec une frappe sur le poteau. Gros match de la part du milieu de Manchester United.

93e : BUT DU PORTUGAL ! 2-0. Bruno Fernandes s'offre un doublé en transformant ce penalty avec son petit saut habituel.

92e : Neuf minutes de temps additionnel annoncées avant ce penalty.

90e : L'arbitre est allé voir la vidéo et accorde un penalty au Portugal pour une main de Gimenez. C'est sévère.

90 : Ruben Dias est averti pour contestations.

89e : Le Portugal s'installe dans le camp adverse et gagne de précieuses secondes.

85e : Le rythme a bien été cassé avec tous ces changements des deux côtés. Pas évident de pousser pour l'Uruguay avec des interruptions régulières.

82e : Fernando Santos sort Joao Felix et Cristiano Ronaldo pour cette fin de rencontre, et va densifier son équipe. Palhinha va notamment solidifier le milieu de terrain.

79e : De Arrascaeta maintenant !! A son tour de buter sur la sortie de Diogo Costa alors qu'il était en excellente position dans la surface !

78e : Au tour de Suarez de se créer une belle occasion du gauche, après un coup franc excentré. C'est à côté.

75e : GOMEZ ! Après une belle action uruguayenne, le nouvel entrant frappe du droit en une touche et trouve le poteau de Diogo Costa !

72e : Suarez et Gomez entrent, Cavani et Nunez sortent pour l'Uruguay.

71e : Leao a remplacé Ruben Neves du côté du Portugal, et tente de mettre le feu d'entrée dans son couloir gauche.

68e : Le rythme a chuté depuis l'ouverture du score portugaise. Les hommes de Fernando Santos ne cherchent pas forcément à faire le break et l'Uruguay ne parvient pas à bouger son adversaire.

65e : Olivera se jette pour reprendre de la tête un centre venu de la droite, mais il ne parvient pas à mettre suffisamment de puissance.

60e : L'Uruguay tente de prendre le contrôle du jeu pour réagir. Mais le Portugal est dans une situation qu'il aime beaucoup.

57e : Ce but a été accordé à Fernandes. Ronaldo n'a pas touché le ballon de la tête.

54e : BUT DU PORTUGAL ! 1-0. Ronaldo effleure de la tête un centre de Bruno Fernandes. On saura plus tard si ce but lui est accordé, mais le Portugal est libéré !

53e : Valverde met un centre dans la surface depuis le côté droit, mais c'est directement dans les gants de Diogo Costa.

52e : Felix ! Lancé par Bernardo Silva dans la surface, le joueur de l'Atlético frappe du gauche mais ne trouve que le petit filet extérieur.

51e : Un supporter entre sur la pelouse avec un drapeau LGBT. Le match est interrompu quelques secondes puis reprend.

49e : Encore un vilain coup uruguayen, cette fois de Vecino dans le genou de Ruben Neves. Pas de carton alors que le joueur des Wolves a mis plusieurs minutes à se relever.

48e : Bruno Fernandes frappe un corner rentrant qui est dégagé au premier poteau.

46e : Tout de suite une intervention en retard de Coates sur Ronaldo, par derrière.

46e : C'est reparti !

C'est la mi-temps ! Le Portugal est tenu en échec par l'Uruguay après avoir dominé dans la possession mais concédé l'occasion la plus franche, de la part de Bentancur.

45e+3 : Bien décalé à gauche, Guerreiro manque son centre, qui file directement en touche.

44e : Olivera est averti après avoir empêché Bruno Fernandes de jouer un coup franc rapidement.

43e : Cela fait longtemps que le Portugal ne s'est pas montré vraiment dangereux. L'Uruguay défend très bien.

42e : Guerreiro remplace Mendes, qui sort en larmes.

41e : Oh la mauvaise nouvelle pour Nuno Mendes, qui s'allonge sur la pelouse alors qu'il revenait tout juste d'une blessure musculaire. Son Mondial est possiblement terminé.

40e : Valverde frappe de coup franc dans la boîte, mais c'est repoussé au second poteau.

38e : Carton jaune pour Neves, coupable d'un accrochage qui va donner un bon coup franc à l'Uruguay.

36e : Bentancur est en feu et percute encore avant de décaler un partenaire à gauche. Servi dans la surface, Nunez manque son contrôle.

32e : BENTANCUR ! Le milieu des Spurs se faufile dans la défense portugaise, passe entre trois défenseurs et bute sur la sortie de Diogo Costa en face à face !

30e : L'Uruguay sort enfin de son camp. Même sans se montrer dangereux, les coéquipiers d'Edinson Cavani peuvent récupérer des forces.

27e : 77% de possession de balle pour le Portugal. L'Uruguay n'existe presque pas pour le moment.

25e : Bernardo Silva hésite sur un puissant centre à ras de terre de Nuno Mendes, et ne peut maîtriser le ballon dans la surface.

22e : On repart sur une longue phase de possession des Portugais, qui sont au-dessus techniquement.

19e : Le premier corner est repoussé... en corner. Le second est très mal frappé par Bruno Fernandes et file en touche.

18e : Ronaldo s'élance... et frappe dans le mur. C'est toutefois un nouveau corner.

17e : Le corner est joué en retrait sur Carvalho, qui obtient un coup franc très intéressant, légèrement excentré à gauche.

16e : Joao Felix se met en position de frappe aux 18 mètres mais sa tentative est contrée en corner par Gimenez.

15e : Godin intervient sur un appel en profondeur de Ronaldo. Le duel entre les deux hommes va être intéressant à suivre.

12e : Coéquipiers à l'Atlético Madrid, Gimenez et Joao Felix se livrent un duel musclé dans ce début de rencontre.

9e : Le Portugal a clairement posé le pied sur le ballon et met la pression dans le camp uruguayen.

6e : Bentancur prend le premier carton jaune du match après une semelle très en retard sur Ruben Dias.

4e : Au tour du Portugal de se créer une première situation, avec un coup... d'épaule de Ronaldo pour remiser un long ballon dans l'axe. Carvalho reprend d'une volée en une touche, mais c'est hors cadre.

3e : Première tentative du gauche d'Olivera, qui ne trouve pas le cadre de loin.

C'est parti au Qatar !

Les compositions de Portugal - Uruguay

Portugal : Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes - Carvalho, Neves, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Felix

Uruguay : Rochet - Giménez, Godin, Coates - Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera - Cavani, Nunez

Vainqueur de son premier match contre le Ghana, le Portugal a l'occasion d'assurer sa qualification ce lundi soir face à un Uruguay qui avait été accroché par la Corée du Sud pour son entrée en lice. Cristiano Ronaldo, premier joueur à marquer dans cinq Mondiaux différents, veut poursuivre sur sa lancée. Un match à suivre sur TF1 et MY TF1 à partir de 19h50.

Comment suivre Portugal - Uruguay

Cristiano Ronaldo peut dépasser Messi

Buteur contre le Ghana lors de la première journée, Cristiano Ronaldo compte bien ajouter quelques buts à sa collection. Le Portugais compte actuellement 8 réalisations sur ses 5 Mondiaux disputés, comme Lionel Messi. Il a l'occasion, ce soir, de dépasser l'Argentin et se rapprocher, par exemple, de Pelé et ses 12 buts.

