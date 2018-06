Quels sont les potentiels adversaires de la France en huitièmes ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La règle est simple : si la France finit en tête du groupe C, elle jouera en huitièmes contre le deuxième du groupe D. Si elle finit deuxième du groupe C, elle jouera alors contre le premier du groupe D. Mais dans les faits, c’est un tout petit peu compliqué. On démêle les hypothèses.

Les Bleus connaîtront ce mardi soir l’identité de leur futur adversaire en huitième de finale. Seule certitude, ce sera une équipe du groupe D. Mais laquelle ? Selon les règles de la Fifa, l’équipe qui termine en tête du groupe C à l’issue des matches de poules affronte en huitièmes de finale celle qui est deuxième du groupe D et celle qui termine en tête du groupe D croise avec celle qui est deuxième du groupe C.

Avant de jouer contre le Danemark ce mardi, la France est en tête du groupe C mais elle pourrait terminer deuxième en cas de défaite face aux Scandinaves (à suivre à partir de 16h sur TF1). Dans le groupe D, en principe, la Croatie devrait terminer en tête. Seul le Nigeria peut éventuellement lui chiper la première place. Mais pour cela, il faut que les Super Eagles battent l’Argentine mardi soir (20 heures) et que dans le même temps l’Islande gagne contre la Croatie. Et encore, il faudra alors aux Africains une meilleure différence de buts générale que la Croatie. Le risque existe certes, mais il est très faible.

Gros suspense dans le groupe D

Donc en cas de défaite face au Danemark, l’équipe de France affrontera très probablement la Croatie. En revanche, en cas de succès ou de match nul, c’est l’incertitude la plus complète car tout dépendra de l’issue des matches Islande-Croatie et Nigeria-Argentine (à suivre dès 20 heures sur TF1).

Actuellement deuxième, le Nigeria le restera s’il bat l’Argentine ou s’il fait match nul et que parallèlement l’Islande ne gagne pas contre la Croatie. En revanche, si l’Islande bat la Croatie et que le Nigeria fait match nul, c’est la différence de buts générale qui déterminera laquelle de ces deux équipes terminera deuxième.

Enfin, l’Argentine, bien que dernière, peut espérer terminer à la seconde place du groupe D si elle bat ce soir le Nigeria et si dans le même temps l’Islande ne gagne pas contre la Croatie. En cas de victoire de l’Islande, ce sera alors la différence de buts générale qui les départagera.