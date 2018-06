Pourquoi Cavani et ses coéquipiers arborent 4 étoiles sur leur maillot ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La question revient à chaque sortie de Suarez et des siens. Mais pourquoi l'Uruguay arbore quatre étoiles sur son maillot ? La Celeste a bien remporté la Coupe du monde... mais à deux reprises seulement : en 1930 et 1950. Où sont nées ces deux étoiles supplémentaires ?! En 1924 à Paris puis en 1928 à Amsterdam, l'Uruguay - qui vivait une période bénie au niveau footballistique - a remporté les Jeux olympiques alors que la Coupe du monde n'existait pas encore. "Ces victoires aux Jeux, tournoi ayant à l'époque valeur de championnat du monde, lui ont permis d'organiser la première édition de la Coupe du Monde de la FIFA en 1930", peut-on lire sur le site de la Fifa.

L'explication est simple sauf qu'elle souffre aux yeux de certains de contestation. Agacé par cette remise en question, l'auteur uruguayen Atilio Garrido est parti à la recherche de documents officiels qui valideraient la raison d'être de ces symboles par la Fifa. Dans un livre intitulé "Cent ans de gloire : la véritable histoire du football uruguayen", répertorié par ce blog, il a déniché cette phrase datant de 1914 et attribuée à Jules Rimet, président de la Fifa. Le futur père de la Coupe du monde disait : "A condition que le tournoi olympique de football soit organisé en accord avec les règles de la Fifa, cette compétition sera reconnue comme un Championnat du monde de la Fifa".

Dix ans plus tard, ce fut le cas et ce sont les coéquipiers de José Nasazzi qui l'emportèrent. Tout comme en 1928. C'est finalement en 1930, après la création du Mondial et une révision des statuts de l'instance dirigeante du foot mondial, que les vainqueurs du tournoi olympique ne seront plus considérés comme des champions du monde.