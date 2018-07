Pourquoi certains supporters croates portent un bonnet de water-polo

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les plus fins observateurs l’auront forcement remarqué, de plus en plus de supporters croates arborent un bonnet de water-polo sur la tête. Déjà en vogue lors de l’Euro 2016, cette mode se poursuit cette année en Russie lors de la Coupe du monde. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas un hommage à Vedran Corluka, le latéral droit croate s’était ouvert le crâne lors du premier match de l’Euro 2016 face à la Turquie.

Pour protéger la tête du joueur lors du match suivant face à la République tchèque, le médecin de la Croatie avait eu la bonne idée de lui faire porter un bonnet de water-polo. A l’époque, les réseaux sociaux n’a pas manqué de railler le style de l’ancien défenseur de Tottenham, aujourd’hui au Lokomotiv Moscou.

Les Croates fans des bassins

Si cet incident a peut-être permis d’un peu plus populariser le port du bonnet de water-polo parmi les supporters, la genèse de cette étonnante mode est plus ancienne. Celle-ci prend tout simplement racine dans l’engouement de la Croatie pour le water-polo. Comme tous les pays des Balkans, ce sport est extrêmement populaire là-bas. Un engouement qui se traduit d’ailleurs par de nombreuses victoires en compétitions internationales.

Championne olympique de water-polo en 2012 aux JO de Londres et finaliste en 2016 aux JO de Rio, elle a également remporté les championnats du monde l’an dernier.

