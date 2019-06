Pourquoi la France a de grosses chances d'affronter le Brésil en huitième

COUPE DU MONDE 2019 - Si vous vous demandez pourquoi la France va probablement affronter le Brésil en huitième de finale, dimanche prochain (21h00), voici pourquoi.

Coupe du monde 2019 : Mode d'emploi pour la qualification en huitième de finale

Le format de la Coupe du monde est un superbe cadeau pour les amoureux des mathématiques.

Passé à 24 sélections, répartie en six groupes de quatre, lors de la Coupe du monde 2015 au Canada, le Mondial féminin a débuté avec succès son expansion. Mais il a perdu en lisibilité à cause de son format de qualification.

Le format de qualification pour les huitièmes : 12 qualifiés par la voie normale (1er et 2e de groupe) et 4 par la voie "meilleurs 3e".

Ce qu'on ne sait pas, si on ne regarde pas le règlement, c'est que les affiches déterminées par la FIFA juste après le tirage au sort - c'est-à-dire la numérotation des rencontres et leur ordre dans le calendrier officiel - sont déterminées par un tableau à combinaisons.

Le cas de la France

Cas établi : la France a terminé première du groupe A et est officiellement disposée dans le calendrier.

Son huitième de finale se jouera le dimanche 23 juin à 21h00, au stade Océane du Havre, face au 3e du groupe C, D ou E.

Il existe 15 combinaisons différentes pour les meilleurs 3e, comme montré dans l'image ci-dessous.

Selon ce tableau, la France a au départ 9 possibilités sur 15 de jouer le Brésil, officiellement 3e du groupe C. En pourcentage cela donne du 60%.

Les différents scénarios pour la France décryptés

Le sort de la France dépendra des résultats des groupes D, E et F.

Les groupes C (Brésil) et B (Chine) sont assurés de faire partie des meilleurs 3e.

Les présences du Brésil et de la Chine enlèvent 9 scénarios sur 15 : ABDE (3e D), ADBF (3e D), ABEF (3e E), ACDE (3e C), ACDF (3e C), ACEF (3e F), ADEF (3e C). BDEF (3e E), CDEF (3e C)

Les scénarios suivants restent valables : ABCD (3e C), ABCE (3e C), ABCF (3e C), BCDE (3e C), BCDF (3e C), BCEF (3e E).

Quelles possibilités pour les Bleues après les qualifications du Brésil et de la Chine ?

Cela donne 5 chances sur 6 de jouer le Brésil. Seules les qualifications des groupes E et F, parmi les meilleurs 3e, pourraient changer l'adversaire des Bleues.

La France peut théoriquement affronter le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande, car le scénario BCEF offre un adversaire du groupe E.

Les deux nations se jouent jeudi, à Montpellier, lors du dernier match de la phase de groupes (18h00).

Pour se qualifier, il faudra faire mieux que leurs adversaires et évidemment travailler la différence de buts, négative pour les deux sélections.

Meilleurs 3e : quels critères pour départager ?

Les critères retenus pour le classement des meilleurs 3e

Nombre de points obtenus

Différence de buts

Plus grand nombre de buts marqués

Plus grand nombre de points de fair-play (calculés de la même manière)

Tirage au sort

Classement actuel des meilleurs 3e

Brésil (C) : 6 points (+3) Chine (B) : 4 points (0) Nigeria (A) : 3 points (-2) Argentine (D) : 1 point (-1) Cameroun (E) : 0 point (-3) Chili (F) : 0 point (-5)

Alexandre Coiquil