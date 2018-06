Première adversaire des Bleus, l’Australie cartonne !

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Les Bleus sont prévenus. Les « Soccerroos » ne vont pas faire de la figuration au Mondial (14 juin-15 juillet). Vendredi soir en Autriche, l’Australie a rendu une copie parfaite lors d’un match de préparation face à la République tchèque. Une victoire écrasante (4-0) qui donne de la confiance à la sélection de Bert van Marwijk avant d’affronter l’équipe de France le 16 juin.





Organisée en 4-3-3, l’Australie a réalisé un match abouti, avec un trio très complémentaire au milieu, composé de Mooy, Rogic et Luongo. Les Tricolores devront se méfier de Mathew Leckie. L’ailier droit du Hertha Berlin a signé un doublé. Il a d’abord ouvert le score sur une remise de Kruse (32e), avant d’inscrire le troisième but des siens sur un service de Mooy (72e). Auparavant, Nabbout avait fait le break sur un exploit personnel (54e) et Jugas avait dévié le cuir dans son propre but en fin de match (80e). L’Australie va jouer un dernier match de préparation le 9 juin contre la Hongrie.





L’Egypte tient tête à la Colombie

Pas de vainqueur entre l’Egypte et la Colombie, vendredi soir, en match de préparation au Mondial (0-0). A Bergame, les Colombiens, bien que dominateurs, n’ont jamais trouvé la faille dans la défense des Pharaons. Malgré Falcao, auteur de deux coups de tête non cadrés, et les percutants Cuadrado et James Rodriguez - qui a touché le poteau sur coup franc - le quart de finaliste du Mondial 2014 a dû se contenter du nul. L’Egypte a souffert et l’absence de sa star, Mohamed Salah, blessée en finale de la Ligue des champions, s’est faite ressentir. Le meilleur joueur de Premier League cette saison devrait être absent trois semaines et pourrait reprendre entre le premier match des Egyptiens (le 15 juin contre l’Uruguay) et le deuxième match face à la Russie (le 19).

La Tunisie rattrapée de justesse

Quelques jours après avoir tenu en échec le Portugal (2-2), champion d’Europe en titre, la Tunisie a concédé un autre match nul sur le même score face à la Turquie, vendredi. Pourtant, cette fois-ci, les Aigles de Carthage ont été tout proches de l’emporter, mais il sont été rejoints au score dans les dernières minutes. Le match s’est animé en seconde période et les Turcs ont ouvert la marque sur un penalty de Cenk Tosun (54e). Un avantage au tableau d’affichage de courte durée, puisque Badri a égalisé dans la foulée (56e). La Turquie a fini à dix après l’expulsion de Tosun (59e). En supériorité numérique, la Tunisie a doublé la mise par Ferjani Sassi (81e). Insuffisant pour ramener la victoire, puisque Soyuncu a égalisé dans les derniers instants (90e). Les coéquipiers de Naïm Sliti disputeront un dernier match de préparation face à l’Espagne.