France-Australie : revivez la première Marseillaise des Bleus !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On l'attendait tous, comme un coup d'envoi de ce Mondial 2018, pour nos Bleus. La première Marseillaise de la compétition a retenti dans le stade Kazan pour ce premier choc du groupe C entre la France et l'Australie. Dans le stade de Kazan, nos Bleus, très concentrés ont chanté l'hymne national, parfois faux, parfois à tue-tête , parfois du bout des lèvres. Revivez ce premier moment de frissons de la campagne russe des hommes de Didier Deschamps.