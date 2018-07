Quel programme pour les Bleus à leur retour en France ?

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Dimanche, la France disputera sa troisième finale de Coupe en 20 ans, face à la Croatie (17h sur TF1). Vu la liesse populaire de mardi soir après la victoire en demi-finale face à la Belgique (1-0), les Français attendent de pied ferme le retour de leurs héros, surtout s'ils parviennent à conquérir une seconde étoile. Quelle que soit l'issue de la rencontre, les Bleus retrouveront les membres de leur famille et leurs proches dimanche soir et passeront la soirée avec eux dans leur camp de base d'Istra.





Champs-Élysées, palais de l'Élysée et Crillon





Qu'ils soient victorieux ou défaits, les Bleus seront de retour lundi à Paris. Ils atterriront dans l'après-midi à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Selon les informations du Parisien dans leur édition du jour, les Bleus iront, en cas de victoire, sur la place de l'Étoile avant de descendre les Champs-Élysées en bus. Ce défilé devrait avoir lieu vers 17h30 ou 18 heures et durer environ une heure. Il pourrait être annulé si les Bleus ne sont pas champions du monde. C'est le seul élément du programme qui serait susceptible de changer en fonction du résultat de la finale...

Après cette éventuelle communion avec le public, les Bleus iront en début de soirée au palais de l'Élysée pour participer à un cocktail organisé par le président de la République. En plus des 23 Bleus et du staff, quatre clubs d'Île-de-France - Bondy, Suresnes, Vincennes et Roissy-en-Brie, d'où sont originaires Paul Pogba, Blaise Matuidi, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté - ainsi que des champions français d'autres disciplines que le football seront présents à l'Élysée. Pour finir en apothéose, les Bleus et leur famille termineront cette journée qu'on espère magique en passant la soirée à l'Hôtel de Crillon, situé Place de la Concorde. En somme, un joli programme !