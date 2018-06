Huitième de finale : ce sera donc l'Argentine de Messi pour les Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les Bleus sont fixés : en 8e de finale le 30 juin à Kazan (à suivre sur TF1), ils affronteront Lionel Messi et son Albiceleste, vainqueurs mardi soir du Nigeria.

Faites entrer Lionel Messi ! En huitième de finale, la France affrontera l'Argentine, 2e qualifiée dans le groupe D après une victoire in extremis mardi 2 buts à 1 contre le Nigeria à Saint-Pétersbourg. Ce match à la vie à la mort se déroulera le samedi 30 juin à 16 heures à Kazan.

Les deux formations se sont déjà affrontées deux fois en Coupe du monde, en 1930 (victoire 1-0 de l'Argentine) et en 1978 (victoire 2-1 de l'Albiceleste). La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au mois de février 2009. Diego Maradona, alors sélectionneur, disputait au Vélodrome de Marseille son second match à la tête de la sélection argentine. Lionel Messi et Jonas Gutierrez avaient battu Steve Mandanda à deux reprises.

Au total, sur onze rencontres, la France l'a emporté deux fois, pour six défaites et trois matchs nuls.



Croatie - Danemark, l'autre affiche

Dans l'autre huitième de finale, la Croatie, première du groupe D, affrontera le Danemark, dauphin de la France dans le groupe C. Cette rencontre se jouera dimanche 1er juillet à 20 heures à Nijni Novgorod.