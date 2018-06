Programme tv : quand et comment regarder France-Argentine

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le dernier samedi de juin traditionnellement dévolu aux mariages a une particularité en cet été 2018. Ce 30 juin, il y a fort à parier que les convives - quand ce ne sont pas les mariés eux-mêmes - prennent la tangente aux alentours de 15h50, entre l'office et le vin d'honneur. Ne les cherchez pas bien loin, ils seront assis en face du seul écran des environs, branché sur TF1 qui diffuse ce 8e de finale et qui passe en mode France-Argentine dès 15h55 (avec Le Mag), prêts à soutenir les Bleus qui défient l'Albiceleste de Lionel Messi. Une confrontation à d'autant moins ratée qu'elle est rarissime dans toute l'histoire de la Coupe du monde : elle n'a eu lieu qu''à deux reprises... en 1930 et en 1978 (d'ailleurs Christian Lopez, aligné au Monumental cette année-là nous a raconté ce match). Deux rencontres qui se sont soldées par autant de défaites.



Face à des Argentins requinqués par leur qualification quasi-miraculeuse (une reprise de volée inattendue du défenseur central Marcos Rojo, rappelons-le), il faudra bien tout ce que la France compte de supporters pour pousser derrière les jeunes joueurs de Didier Deschamps (l'effectif le 3e plus inexpérimenté de cette compétition). Pour vivre ce match à quitte ou double, mais aussi pour monter en pression en restant informé de tout ce qu'il se passe à la Kazan Arena, avant (compo probable, état d'esprit des Argentins, des Français...), rendez-vous sur notre page dédiée à l'actualité de laCoupe du monde et sur LCI.fr. N'oubliez pas que TF1 diffuse également à partir de 19h50, l'autre 8e de finale de ce samedi, entre l'Uruguay de Cavani et le Portugal de Ronaldo, dont le vainqueur affrontera celui de France-Argentine en quarts de finale.